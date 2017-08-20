Серия А. «Рома» и «Дженоа» сыграли вничьюБомбардир.ру вчера в 14:01

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура Серии А – 1:1. Римский клуб с 59 очками занимает пятое место в таблице, «Дженоа» с 36 очками идет на 16-м месте.

Серия А. «Рома» и «Дженоа» сыграли вничью

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