Футбол

Серия A. Прогноз эксперта Footballtips на матч Наполи – КальяриБукмекеры.рф 04 мая в 18:02

Наполи — Кальяри
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Симоне Верди
Хосе Кальехон
60′
Аллан
Фабиан Руис
61′
Амин Юнес
61′
63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
64′
70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
72′
Альберто Черри
74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
85′
88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
90′+6′
Лука Чигарини
90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
90′+8′
Лоренцо Инсинье
90′+9′
90′+11′
Николо Барелла
В воскресенье, 5 мая, в 21:30 (МСК) состоится матч 35-го тура итальянской Серии A между футбольными клубами Наполи и Кальяри. Игра пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло». Прогноз на матч Наполи – Кальяри от эксперта Footballtips Джона Уайльда вы можете прочитать ниже.
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Серия A. Прогноз эксперта Footballtips на матч Наполи – Кальяри

Букмекеры.рф04 мая в 18:02

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