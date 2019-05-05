Серия A. Прогноз эксперта Footballtips на матч Наполи – КальяриБукмекеры.рф 04 мая в 18:02

В воскресенье, 5 мая, в 21:30 (МСК) состоится матч 35-го тура итальянской Серии A между футбольными клубами Наполи и Кальяри. Игра пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло». Прогноз на матч Наполи – Кальяри от эксперта Footballtips Джона Уайльда вы можете прочитать ниже.

Все про Спорт ру

Футбол Эден Азар установил достижение среди топ-5 лиг В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение.

Происшествия СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Футбол Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной» Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Наука Иммунный фермент защищает от диабета Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.

Шоу-бизнес После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.

Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

Армия и оружие ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.

Происшествия Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.

Здоровье Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.

Политика Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс» Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".

Гаджеты «Яндекс» может выпустить две новых модели «умной» колонки «Станция» «Яндекс» может выпустить две новых модели «умной» колонки «Станция», сообщает vc.ru со ссылкой на данные Единого реестра нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними.

Происшествия Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».