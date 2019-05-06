Футбол

Серия А. «Милан» обыграл «Болонью», в матче три удаленияБомбардир.ру 16:29

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
В матче 35 тура Серии А «Милан» встретился с «Болоньей». Несмотря на удаление, хозяева добились победы. Единственный гол гостей забил бывший игрок «Милана» Маттиа Дестро.
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