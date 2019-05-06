Серия А. «Милан» обыграл «Болонью», в матче три удаленияБомбардир.ру 16:29

В матче 35 тура Серии А «Милан» встретился с «Болоньей». Несмотря на удаление, хозяева добились победы. Единственный гол гостей забил бывший игрок «Милана» Маттиа Дестро.

Серия А. «Милан» обыграл «Болонью», в матче три удаления

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