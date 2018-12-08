Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Рома». Игра прошла на стадионе "Сардиния Арена" в Кальяри и завершилась со счётом 2:2. "Волки" вышли вперёд на 14-й минуте матча — гол забил Бриан Кристанте.

Чемпионат 13:57