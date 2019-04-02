Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»Бомбардир.ру 16:52

"Ювентус" в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена. Команда Массимилиано Аллегри набрала 81 очко и продолжила лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Наполи» на 19 баллов.

Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»

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