Футбол

Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»Бомбардир.ру 16:52

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
"Ювентус" в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл "Кальяри" со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена. Команда Массимилиано Аллегри набрала 81 очко и продолжила лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Наполи» на 19 баллов.
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