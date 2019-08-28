Армия и оружие
Газета.RuСерийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС. Об этом он сказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском.
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Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
СеверИнформ 02:28
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
РБК 15:38
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru 13:02
Армия и оружие
Хуситы нанесли удар крылатой ракетой по аэропорту Саудовской Аравии
Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" в среду вечером атаковали аэропорт города Абха в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты.
Российская газета 21:46
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Обрушение в Новосибирске: под завалами остаются люди
В Новосибирске обрушилась стена и перекрытия строящегося одноэтажного здания на улице Ударная, в результате чего под завалами оказались люди, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение собеседника из экстренных служб региона.
Капитал страны 05:19
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия
В Парагвае опрокинулся полный пива грузовик
Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати, а прохожие воспользовались этим и украли около 30 тыс. упаковок.
Известия 18:40
Экономика
Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 08:42
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Авто
JAC привезёт в Россию два новых кроссовера
Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем первым в Россию приедет среднеразмерный S7, который сейчас проходит сертификацию.
Автоновости дня 02:26
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи
Для телеведущей, которая чуть не потеряла сознание в ресторане, вызывали скорую помощь Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи, ей вызывали скорую помощь, передает "5 канал" со ссылкой на кинорежиссера и продюсера Рената Давлетьярова.
Аргументы и Факты 21:04
Авто
5 сентября начнутся продажи обновленного Lexus RX
5 сентября в Поднебесной стартуют продажи обновленного кроссовера Lexus RX. Первые товарные автомобили уже добрались до официальных дилеров.
Тавто.Ру 05:17
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Теннис
Джокович вышел в 3-й круг US Open
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Денис Кудла — Душан Лайович (27). Джокович является трехкратным чемпионом US Open.
Матч ТВ 21:43
Кино
Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост»
Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
Вокруг ТВ 23:01
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17