Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСерийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС. Об этом он сказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском.
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