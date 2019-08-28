Армия и оружие
Газета.RuСерийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС. Об этом он сказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковном Жуковском.
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Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
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Страховщикам показали, как не падать
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
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Доходы «Эйр Астана» в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
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Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
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В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
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Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
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Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
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Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
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«Болтон» нашел нового владельца и не будет расформирован
27 августа EFL дала клубу двухнедельную отсрочку либо на поиск нового владельца, либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования.
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Стартует проект в Переславском районе 9 сентября.
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В Самаре более 30 человек отравились суши
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Компания АвтоВАЗ планирует с середины сентября уменьшить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
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Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
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Сообщают о сбое в работе платформы Office 365
Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
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Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
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