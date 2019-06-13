Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»В городе R 08:46

Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.

с чего всё началось

От "Коммунистов России" поступило заявление с требованием возбуждения уголовного дела в отношении лиц создавших сериал "Чернобыль", обвиняя их в публичной клевете. Речь идет о сериале созданном телекомпанией HBO.

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