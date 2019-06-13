Культура

Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»В городе R 08:46

От "Коммунистов России" поступило заявление с требованием возбуждения уголовного дела в отношении лиц создавших сериал "Чернобыль", обвиняя их в публичной клевете. Речь идет о сериале созданном телекомпанией HBO.
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Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу «Чернобыль»

Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.
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Коммунисты грозят уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

URA.Ru04:19

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Газета.Ru03:27

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO

Агентство Москва02:52
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Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

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Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
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В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

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В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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В Подмосковье успешно испытали систему борьбы с борщевиком

В Наро-Фоминском городском округе успешно испытали комплексную систему борьбы с борщевиком с помощью дронов.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года.
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Кокорин попросил суд о справедливости

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Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

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