Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярностиPravda.Ru 05:35

Сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO стал самым популярным телешоу в истории по оценкам сайта IMDB. В рейтинге "250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время" сериал "Чернобыль" занял первое место.
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«Чернобыль» стал популярнее «Игры престолов». Что о новом сериале думают на Западе?

Телеканал 360°12:56

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

РБК03:18

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

Известия06:46

Сериал «Чернобыль» опередил «Игру престолов» в рейтинге IMDb

Коммерсантъ05:06

«Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDb

ТАСС03:52

Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории

Эхо Москвы11:15

«Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDb

РИА Новостивчера в 22:50
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Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Обновлено в 10:37
Происшествия

Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов

В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии

Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач

На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Игры

Microsoft запустит Xbox Game Pass на ПК

Microsoft объявила, что подписка Game Pass станет доступной для пользователей ПК.
Обновлено в 10:34
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей

35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Общество

«Союзмультфильм» отстоял право на изображение персонажей «Маугли»

Обновлено в 13:03
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Обновлено в 11:47
Политика

Трамп сообщил о провале Мюллера на собеседовании на пост главы ФБР

Дальнейший выбор Мюллера специальным прокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы был, по мнению президента США, очевидным конфликтом интересов.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

РПЦ отреагировала на мироточение могильного креста Началовой

В РПЦ прокомментировали сообщения СМИ о том, что могильные крест певицы Юлии Началовой якобы замироточил.
Обновлено в 08:15
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Бывший вице-президент «Спартака» вошел в состав правления клуба КХЛ

Бывший вице-президент московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов вошел в состав правления команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" из Нижнего Новгорода, передает "Советский спорт" со ссылкой на сайт правительства Нижегородской области.
Обновлено в 13:11
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Политика

Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках

Обновлено в 09:53
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Обновлено в 11:41
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила об уничтожении тоннеля из Ливана

Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску тоннелей "Хезболлах" у границы с Ливаном 4 декабря 2018 года.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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