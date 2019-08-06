с чего всё началось

Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны.

Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Футбол «Аякс» едва не проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов Во вторник прошли пять матчей третьего раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Политика Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.

Армия и оружие В США заявили о начале работы Космического командования В августе текущего года может начать функционировать Космическое командование США, заявил 6 августа американский генерал-лейтенант Ричард Эванс.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Политика Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.

Кино Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.

Футбол Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Политика США подозревают банки Китая в помощи ядерной программе Северной Кореи По предположению агентства, речь идёт о Bank of Communications Co, Shanghai Pudong Development Bank Co и China Merchants Bank Co. Читайте также: Китай призвал США, КНДР и Южную Корею не обострять взаимные противоречия Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа китайский постпред в ООН Чжан Цзюнь заявил о том, что от Пхеньяна не добиться денуклеаризации, пока действуют санкции.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Общество Госслужащие попросили увеличить им размер суточных в командировках Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений попросил повысить чиновникам размер суточных выплат при служебных командировках.