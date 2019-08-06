Политика

Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в МосгордумуВедомости 12:02

Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны.
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Окружная избирательная комиссия повторно отказалась регистрировать бывшего председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму, пишет
 «Интерфакс».
Медиазона12:54

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Избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму

РБК13:03

Окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать С.Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Агентство Москва11:34

Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

РЕН ТВ11:45

Окружной избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборах в Мосгордуму

Интерфакс11:39

Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ведомости12:02

Окружной избирком № 43 отказал Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

ТАСС11:29

Сергею Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

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