с чего всё началось

Решение приняла окружная комиссия по 43-му избирательному округу, - передает ТАСС. представитель "Яблока" был единственным из независимых кандидатов, чью жалобу на отказ в регистрации удовлетворил Мосгоризбирком.

Сергею Митрохину вновь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

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