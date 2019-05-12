Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
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Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Комсомольская правда06:08
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В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
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