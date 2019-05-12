Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
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Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

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Instanews Mediaвчера в 04:22
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Сергей Зверев
Предприниматель
Советский и российский парикмахер, шоумен. Является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде».
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