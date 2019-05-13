Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
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Культура
В Брянске пройдет большой театральный фестиваль
Завтра,14 мая состоится открытие XXIV Международного славянского фестиваля «Театр+», который продлится 10 дней.
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
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Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
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Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Политика
В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму
Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Экономика
Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей
Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
ЖКХ
В Петербурге завершился отопительный сезон
В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49
Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Общество
В России предложили усложнить бракоразводный процесс
В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
Обновлено в 06:48
Общество
Суд в Москве признал законным штраф Twitter
Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
На полигоне в США заметили российскую С-300
Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.
Обновлено вчера в 15:17