Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд оштрафовал стилиста Зверева на 15 тыс. руб. за пикет в защиту Байкала

РБК06:25

Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 000 рублей за пикет против завода на Байкале

Ведомости06:39

Суд оштрафовал Сергея Зверева за пикет на 15 тысяч рублей

Газета.Ru06:38

Зверев назвал несправедливым решение суда после пикета у стен Кремля

RT на русском07:41

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

РИА Новости07:59

Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тыс. рублей за одиночный пикет у Кремля

ТАСС05:52

Стилист Сергей Зверев оштрафован за пикет в защиту Байкала

Эхо Москвы07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Культура

В Брянске пройдет большой театральный фестиваль

Завтра,14 мая состоится открытие XXIV Международного славянского фестиваля «Театр+», который продлится 10 дней.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала несколько правил правильного воспитания детей

Обновлено в 06:33
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия

«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100

Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%

Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Политика

В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму

Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Авто

Российский авторынок в апреле показал падение

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
ЖКХ

В Петербурге завершился отопительный сезон

В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49
Экономика

Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»

На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Общество

В России предложили усложнить бракоразводный процесс

В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
Обновлено в 06:48
Общество

Суд в Москве признал законным штраф Twitter

Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

На полигоне в США заметили российскую С-300

Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.
Обновлено вчера в 15:17
Общество

В Челябинской области ожидаются град, гроза и штормовой ветер

Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Зверев
Предприниматель
Советский и российский парикмахер, шоумен. Является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное