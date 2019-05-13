Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен КремляRT на русском 06:04
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Как передаёт РИА Новости, сумма штрафа составила 15 тыс. рублей.
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Происшествия
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Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
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Политика
В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»
Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.
Обновлено в 19:56
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
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Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
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Обновлено в 07:05
Наука
Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено 11 мая в 07:09
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
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Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено в 16:57
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Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
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Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
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Раванелли еще месяц будет находиться в Италии, где пройдет начальный этап реабилитации.
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Экономика
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
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«Отпустила»: Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с Баблишвили
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