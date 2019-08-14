Политика
Сергея Митрохина зарегистрировали кандидатом в депутаты МосгордумыНовая газета вчера в 11:09
Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму, сообщает агентство «Москва». Это стало возможным после того, как накануне Московский городской суд обязал комиссию зарегистрировать Митрохина.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфакс13 августа в 11:48
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Допускай или вали. Власти превратили конфликт вокруг Мосгордумы в федеральную проблему
Новая газетавчера в 14:37
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