Политика

Сергея Митрохина зарегистрировали кандидатом в депутаты МосгордумыНовая газета вчера в 11:09

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму, сообщает агентство «Москва». Это стало возможным после того, как накануне Московский городской суд обязал комиссию зарегистрировать Митрохина.
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с чего всё началось

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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