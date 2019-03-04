Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен КремляРИА Новости 10:52

с чего всё началось

Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал! А вы против? Хватит уничтожать природу!... Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал для Китая.

Российский стилист Сергей Зверев выступил против строительства завода на озере Байкал. Фотографии со своего одиночного пикета на Красной площади он опубликовал в Instagram. На снимках он стоит с короной на голове и плакатом в руках.

Хоккей «Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.

Происшествия В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы «При выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — сказали в ведомстве, не уточнив, где именно произошел инцидент.

Общество «Роскосмос» сообщил об увольнении чиновника после слов о «скотобазе» Ранее сообщалось, что комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника после слов о «скотобазе» в хрущёвках.

Происшествия Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Армия и оружие Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский дрон над Раджастханом Истребитель ВВС Индии сбил над территорией штата Раджастхан пакистанский беспилотник, сообщает агентство ANI.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в 2018 году.

Экономика Закон о пересчете пенсий потребует более 50 млрд рублей Законопроект, предполагающий доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума пенсионера в регионе, потребует дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.

Музыка Основатель The Prodigy сообщил о самоубийстве Кита Флинта Шокированный друг и брат Кита Флинта рассказал всему миру, что смерть лидера группы The Prodigy была не случайной.

Происшествия В Польше разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.

Финансы Читая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 75% в 2018 году Общий долг группы по состоянию на 31 декабря 2018 года снизился на 6,8% по сравнению с показателем на конец 2017 года, до 97,6 млрд руб.

Происшествия На месте обрушения в петербургском вузе завершили разбор завалов Разбор завалов завершился в корпусе Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, где в феврале произошло обрушение, сообщает аппарата вице-губернатора города Владимира Кириллова.

Экономика 9 миллиардов долларов из России были отмыты и выведены на Запад Утверждается, что на связанные с ним счета было выведено почти 70 миллионов долларов.

Политика Экс-сотрудник спецслужбы обеспокоен отсутствием Скрипалей Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заверил, что Скрипали живы, однако не хотят встречаться с представителями российских властей.

Армия и оружие Главы генштабов России и США обсудили вопросы ПРО и ситуацию в Сирии Главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.

Экономика Сбербанк стал совладельцем KFC в России Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.

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Политика Медведев заявил о «сложных» торговых отношениях России и Болгарии Российский премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Болгарии в настоящий момент находится в "сложном положении".

Происшествия В Орске убит замдиректора городских электросетей В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".