Общество

Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен КремляРИА Новости 10:52

Российский стилист Сергей Зверев выступил против строительства завода на озере Байкал. Фотографии со своего одиночного пикета на Красной площади он опубликовал в Instagram. На снимках он стоит с короной на голове и плакатом в руках.
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Сергей Зверев
Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал! А вы против? Хватит уничтожать природу!... Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал для Китая.
— Сергей Зверев, российский модельерНовые Известия 11:22
с чего всё началось
Если посмотреть комментарии к постам Сергея в его Instagram
, то большинство записей позитивные: "Браво, Сергей!", "Благодарю", "Спасибо Вам огромное за участие" и др.
Глагол. Иркутское обозрениевчера в 09:44

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Сергей Зверев провёл одиночный пикет на Красной площади

RT на русском11:54

Зверев вышел к Кремлю с одиночным митингом против продажи байкальской воды в Китай

Телеканал 360°11:20

Сергей Зверев устроил одиночный пикет в Москве против строительства завода на Байкале

ИрСитивчера в 08:21

Известный стилист и певец Сергей Зверев вышел сегодня на пикет в центре Москвы

Эхо Москвы10:09

Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг на Красной площади

Lenta.ru07:15

Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля

РИА Новости10:52

Сергей Зверев в одиночном пикете

Глагол. Иркутское обозрениевчера в 09:44
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Российский парикмахер и шоумен. Является чемпионом Европы и мира по парикмахерскому искусству, почетным профессором Национального государственного университета культуры, а также единственным участником реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», «Звёзды в моде».
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