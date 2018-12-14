Футбол

Сергей Юран: «Лучшим был Глушаков»
Спорт-Экспресс
01:13

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Классную передачу отдал Попову, а тот момент запорол.
Спорт-Экспресс01:13

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Сергей Юран: «Лучшим был Глушаков»

Спорт-Экспресс01:13
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