Футбол

Сергей Веденеев: ЦСКА не пропустит, у «Ахмата» не такая опасная атака
Советский спорт
10:33

Ахмат — ЦСКА
завтра
в 10:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Скорее всего ЦСКА не пропустит, потому что у Ахмата не такая опасная атака. У армейцев больше шансов на победу, чем у соперника, - приводит слова Веденеева Р-Спорт. После 14 туров РПЛ ЦСКА с 23 очками идут на пятом место в турнирной таблице, у Ахмата 19 баллов и восьмая позиция.
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Сергей Веденеев: ЦСКА не пропустит, у «Ахмата» не такая опасная атака

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