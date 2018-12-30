Спорт

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
REGNUM
11:43

На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов. Об этом сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
REGNUM11:43

Подробнее о событии

Сергей Устюгов вернулся! Он стартовал с неудобной позиции и одержал первую победу за год

Sport24.ru11:40

Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на «Тур де Ски», Большунов – третий

Советский спорт10:01

Юрий Бородавко: «Непряева хорошо проходит спуски, это ей помогло»

Матч ТВ11:37

Устюгов: не строил планов на «Тур де Ски», рад, что мне удалось сегодня победить

Чемпионат10:08

Представительница Мордовии зажгла на «Тур де Ски»

Столица С11:08

FIS о решении Устюгова не общаться с прессой до ЧМ-2019: «Мы этого не допустим»

Sports.ru11:43

Сергей Крянин: «Устюгову было сложно после недопуска на Олимпиаду»

Спорт-Экспресс11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Манчестер Сити" переиграли на выезде "Саутгемптон" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:34
Хоккей

«Локомотив» уступил минскому «Динамо» и прервал серию из четырех побед

«Локомотив» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане отличились по разу в каждом периоде.
Обновлено в 11:09
Спорт

Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в Санкт-Петербурге

Обновлено в 10:31
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 09:37
Футбол

ЦСКА готов приобрести итальянского форварда за 5 млн фунтов

Как сообщает Mirror, армейцы готовы заплатить за трансфер итальянского футболиста 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:07
Футбол

«Бернли» прервал серию поражений, обыграв «Вест Хэм»

Бернли прервал серию из трех поражений и с 15 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а Вест Хэм расположился на 11-й строчке, имея в активе 27 очков.
Обновлено в 11:15
Футбол

«Барселона» выступила с официальным заявлением по Рабьо

"Барселона" в своем официальном заявлении подтвердила, что интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо.
Обновлено в 08:40
Единоборства

Джон Джонс нокаутировал Александра Густафссона

Экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс победил Александра Густафссона.
Обновлено в 00:36
Футбол

Жиру получил травму в матче против «Кристал Пэлас»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Обновлено в 09:04
Хоккей

Канада одержала победу над Чехией на МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:31
Теннис

Родина вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

Обновлено в 04:05
Футбол

«Реал» определился с ценой на Иско

В текущем сезоне Иско забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 18 играх за "Реал".
Обновлено в 10:55
Футбол

Марсьяль опоздал на тренировку МЮ

Форвард МЮ Антони Марсьяль пропустил тренировку команды после поездки на Рождество к семье в Париж.
Обновлено в 10:44
Футбол

Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала», покинув команду летом

Обновлено в 09:33
Футбол

Кучаев и Набабкин снялись в рубрике «Лига футбольных шуток» в «Вечернем Гинере»

На официальном канале московского ЦСКА в YouTube в преддверии Нового года был опубликован очередной видеоролик под названием «Вечерний Гинер».
Обновлено в 10:16
ещё по теме
Тур де Ски
Многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря - начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное