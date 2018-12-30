Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»REGNUM11:43
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов. Об этом сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
REGNUM11:43
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