Политика

Сергей Удальцов потребовал отставки правительства из-за оцепленияКоммерсантъ 12:15

«Отставки правительства!» — взревели пенсионеры под флагами КПРФ.
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В Москве проходит митинг за смену социально-экономического курса страны

Эхо Москвы10:02

"Хватит сидеть дома!" В Москве оппозиция объединилась для смены курса власти

Накануне.Ru12:52

В Москве прошел митинг «За Россию, справедливость, новый курс!»

Daily Storm08:15

Сергей Удальцов потребовал отставки правительства из-за оцепления

Коммерсантъ12:15

«Левый Фронт», «Партия Дела», «Другая Россия» призывают на митинг 17 марта

REGNUM15 марта в 01:00

«Красные» и национал-патриоты вместе выйдут на митинг за новый курс

Росбалт14 марта в 11:05

В годовщину присоединения Крыма Левый фронт проведет митинг и акцию

Кривое-зеркало.ру14 марта в 05:16
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Политика

Порошенко пообещал вернуть Крым «без всяких договоренностей»

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Отмечены явные сходства крушений двух Boeing 737 MAX

Обновлено в 18:34
Происшествия

В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ

В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".
Обновлено в 17:40
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Политика

Саудовский министр предостерег от новых санкций против России

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой рассказал о смерти дочери

Российская певица Юлия Началова умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей. Об этом Life Shot рассказал отец певицы Виктор Началов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий - на Северном Кавказе и в Туве, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:39
Теннис

18-летняя Андрееску стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Канадка Бьянка Андрееску обыграла представительницу Германии Ангелик Кербер в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Обновлено в 18:42
Экономика

Правительство готово пересмотреть неналоговые платежи для бизнеса

Правительство может пересмотреть ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса: изменить размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них - вовсе исключить, сообщила "Известиям" директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
Обновлено в 18:27
Общество

Москвичам пообещали резкое потепление

Москвичам пообещали потепление до 8°С тепла и кратковременные осадки на предстоящей неделе, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 17:48
Политика

Болтон назвал причину осложнения переговоров между Россией и США

Расследование дела о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года ведется в США с 2017 года под контролем Мюллера.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию

Среди погибших оказались трое россиян – семейная пара сотрудников Сбербанка из Москвы Екатерина и Александр Поляковы и инструктор по парашютному спорту из Твери Сергей Вяликов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи

Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:59
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры

Обновлено в 17:49
Культура

Роулинг рассказала о сексе в отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда

Автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг рассказала о том, какие отношения связывали Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда.
Обновлено в 17:59
Происшествия

МВД Сербии задержало семерых участников протестов в Белграде

Обновлено в 16:02
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Здоровье

Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Политика

Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинской стороны от договора о дружбе с Россией является, по его мнению, ошибкой.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

WSJ: США могут оставить в Сирии около тысячи военных

Власти США могут оставить в Сирии около тысячи военных, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Сторонники и противники Мадуро устроили стычку в Венесуэле

Обновлено в 15:52
Политика

Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

Обновлено в 08:06
Происшествия

Основатель компании «Расцветай» выпал из окна в Новосибирске

Обновлено в 18:15
Происшествия

ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»

ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
Обновлено в 13:44
Спорт

Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Футбол

«Спартак» и «Зенит» победителя не выявили

Обновлено в 14:01
Здоровье

Названы первые симптомы развития подагры

Обновлено в 04:39
Происшествия

При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека

Два человека пострадали в воскресенье при взрыве в центральной части Лос-Анджелеса.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Москве проверяют «ЦУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового дома "ЦУМ" в центре Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, рассказал в воскресенье вечером РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:49
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
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Сергей Удальцов
Российский политик
Российский левый политический деятель, лидер движения «Авангард красной молодёжи», координатор «Левого фронта», координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета». Один из лидеров протестного движения в России 2011-2013 годов.
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