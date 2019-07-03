Экономика
Сергей Студенников переоформил «Красное & Белое» на КипрZnak.com вчера в 05:21
Владелец сети Красное Белое Сергей Студенников переоформил свои основные юрлица, которые ведут операционную деятельность, на компанию, зарегистрированную на Кипре. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.
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с чего всё началось
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.РБКвчера в 02:02
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