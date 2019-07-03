Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников.

с чего всё началось

Владелец сети Красное Белое Сергей Студенников переоформил свои основные юрлица, которые ведут операционную деятельность, на компанию, зарегистрированную на Кипре. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

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