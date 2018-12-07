В пятницу, 7 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Председатель правительства заявил, что накануне подвел итоги 2018 года в целом по стране, а теперь хотел бы получить информацию по столице, составляющей значительную часть национального хозяйства.

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Энергетика Энергетика Экспорт пшеницы из России за 10 месяцев вырос на 50%, до 36,8 млн т Экспорт пшеницы и меслина из России за десять месяцев 2018 года вырос на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,797 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Энергетика Энергетика Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.

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Финансы Финансы Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.

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Экономика Экономика Власти ищут способ сохранить «Казанский завод синтетического каучука» Российские власти намерены продолжить поиск инструментов для сохранения "Казанского завода синтетического каучука" (КЗСК), в котором в сентябре введено внешнее управление.