На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человекРИА Новости 04:33

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Акция организована Московской федерацией профсоюзов и проходит под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда".

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

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