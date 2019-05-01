Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человекРИА Новости 04:33
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Акция организована Московской федерацией профсоюзов и проходит под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда".
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Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:03
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