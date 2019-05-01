Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человекРИА Новости 04:33

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Акция организована Московской федерацией профсоюзов и проходит под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда".
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На первомайском шествии в Москве собралось больше 100 тысяч человек

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Более 100 тысяч человек вышли на первомайское шествие

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