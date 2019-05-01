Общество
Сергей Собянин возглавил первомайское шествие на Красной площадиВечерняя Москва 03:49
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил шествие профсоюзов на Красной площади, которое приурочено к Празднику Весны и Труда. Мэр подчеркнул, что город выглядит чисто и ухоженно, проведены все необходимые мероприятия по уборке. Сергей Собянин также сообщил о планах по благоустройству районов.
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Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:03
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Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Культура
Экстренно госпитализирован режиссёр Павел Чухрай
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Кембриджский университет расследует свою выгоду от работорговли
Кембриджский университет решил провести двухгодичное внутреннее расследование для выяснения масштабов финансовой выгоды университета, полученной от работорговли.
Обновлено в 04:15
Культура
Разин вынес «приговор» Первому каналу
Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20
Обновлено в 06:21
Хоккей
Галимов, Галузин и Паршин стали игроками магнитогорского «Металлурга»
Новичками магнитогорского «Металлурга» стали нападающие Владимир Галузин и Денис Паршин, контракты с ними заключены на два сезона.
Обновлено в 05:10
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Общество
Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники
Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Наука
Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР
По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба
Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
Учёные встревожены мировым ростом случаев ожирения
Учёные провели исследование и зафиксировали рост случаев ожирения среди всех жителей планеты.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Кузбассе без вести пропал школьник
Обновлено вчера в 06:46
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44