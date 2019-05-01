Общество

Сергей Собянин возглавил первомайское шествие на Красной площадиВечерняя Москва 03:49

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил шествие профсоюзов на Красной площади, которое приурочено к Празднику Весны и Труда. Мэр подчеркнул, что город выглядит чисто и ухоженно, проведены все необходимые мероприятия по уборке. Сергей Собянин также сообщил о планах по благоустройству районов.
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Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда

РИА Новости02:57

Мэр Москвы присоединился к первомайскому шествию

ТАСС03:32

Мэр Москвы поздравил жителей города с Праздником весны и труда

Московский Комсомолец03:22

Сергей Собянин поздравил москвичей с Первомаем

Вечерняя Москва04:43

Мэр Москвы возглавил первомайское шествие на Красной площади

Агентство Москва03:06

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:03

Сергей Собянин возглавил первомайское шествие на Красной площади

Говорит Москва03:13
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Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено вчера в 13:31
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Культура

Экстренно госпитализирован режиссёр Павел Чухрай

Обновлено вчера в 23:21
Общество

Кембриджский университет расследует свою выгоду от работорговли

Кембриджский университет решил провести двухгодичное внутреннее расследование для выяснения масштабов финансовой выгоды университета, полученной от работорговли.
Обновлено в 04:15
Культура

Разин вынес «приговор» Первому каналу

Музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что скандальная история с голосованием на детском шоу «Голос», где победила 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, свидетельствует об алчности руководства канала.
Обновлено в 05:49
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол

Опубликовано фото домашней формы «Реала» на сезон-2019/20

Обновлено в 06:21
Хоккей

Галимов, Галузин и Паршин стали игроками магнитогорского «Металлурга»

Новичками магнитогорского «Металлурга» стали нападающие Владимир Галузин и Денис Паршин, контракты с ними заключены на два сезона.
Обновлено в 05:10
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Общество

Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники

Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Наука

Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР

По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

В Университете Северной Каролины произошла стрельба

Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье

Учёные встревожены мировым ростом случаев ожирения

Учёные провели исследование и зафиксировали рост случаев ожирения среди всех жителей планеты.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
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