Сергей Собянин поздравил православных христиан с ПасхойВечерняя Москва вчера в 20:29

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех верующих с главным христианским праздником — Светлым Христовым Воскресением. Градоначальник напомнил, что Пасха должна быть заполнена добрыми делами, именно поэтому благотворительность стала темой столичного фестиваля «Пасхальный дар».

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.

Происшествия В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.

Футбол Лаос рассудит «Тоттенхэм» и «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».

Политика Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины» Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.

Шоу-бизнес Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Авто KIA планирует начать производство пикапов Если все пойдет как запланировано, то у компании появится возможность вложить средства и в другую продукцию, например в пикап-кроссовер с несущим кузовом.

Шоу-бизнес Певица МакSим потеряла память после ДТП Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Политика Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов.

Гаджеты Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Религия В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.

Политика Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.

Здоровье Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.

Футбол Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.

Политика Путин назвал тему возможных переговоров с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения переговоров с избранным президентом Украины комиком и шоуменом Зеленским.