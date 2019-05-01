Общество

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и ТрудаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:03

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда и присоединился к шествию профсоюзов на Красной площади.
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Собянин присоединился к первомайскому шествию в Москве

Life.ru03:53

Сергей Собянин поздравил москвичей с Первомаем

Вечерняя Москва04:43

Сергей Собянин возглавил первомайское шествие на Красной площади

Говорит Москва03:13

Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда

РИА Новости02:57

Мэр Москвы возглавил первомайское шествие на Красной площади

Агентство Москва03:06

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:03

Мэр Москвы присоединился к первомайскому шествию

ТАСС03:32
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Первомайское шествие началось в Москве

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Общество

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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
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В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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В Сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Интера» на сезон-2019/20.
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Уголовное дело возбудили в отношении активиста «мусорных» протестов

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Армия и оружие

Курдов и американских инструкторов отравили в Ракке боевики ИГ

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В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
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Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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