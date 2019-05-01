Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и ТрудаОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:03

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда и присоединился к шествию профсоюзов на Красной площади.

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