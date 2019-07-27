В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

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