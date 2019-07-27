Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспеченВести.Ru 01:30
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
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Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
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Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
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Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
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Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
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Экономика
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Политика
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Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
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Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
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Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
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Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Празднование Дня ВМФ в Астрахани начнётся в 9 утра
Празднование Дня Военно-Морского Флота в Астрахани начнётся в 9:00. На набережной Волги гостей мероприятия ждёт торжественное построение.
Обновлено в 02:00
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Политика
Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров»
Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров» (на видео ниже – с 20:44).
Обновлено в 05:02
Авто
На продажу выставлен полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
Представленный автомобиль Toyota Town Ace был выпущен в 1991 году в Японии. Затем там же он был переоборудован в автодом.
Обновлено вчера в 05:50
Экономика
Ценные бумаги «Газпрома» подорожали на 7%
В ходе торгов акции «Газпрома» подняли свою стоимость на 7,3% до почти 235 рублей за штуку, следует из данных Мосбиржи.
Обновлено вчера в 07:00
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено 25 июля в 07:53
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Обновлено в 04:20
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Бучневич продлил контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия нового контракта с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 01:42
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено 25 июля в 06:18
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Футбол
Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.
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«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
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