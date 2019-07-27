Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспеченВести.Ru 01:30
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.РБК02:06
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