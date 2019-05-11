Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00

Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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«Ожившему» Скрипалю снова грозит смертельная опасность

Московский Комсомолец14:41

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Газета.Ru08:00

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Интерфакс08:46

Родственница Скрипаля подтвердила его звонок племяннице

Известия09:16

СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

РИА Новости08:15

СМИ сообщили о звонке Скрипаля племяннице

RT на русском09:24

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Говорит Москва07:02
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Политика

Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Обновлено в 18:08
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей

Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Финансы

Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев

По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Небензя выступил против использования ударных беспилотников

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:35
Происшествия

Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео

Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.
Обновлено в 19:58
Музыка

Финал шоу «Голос. Дети» переснимут

Обновлено в 23:01
Здоровье

В Сахарной Головке открыли врачебную амбулаторию

«Медицинская помощь становится максимально доступной для жителей Севастополя», — отметил губернатор Дмитрий Овсянников, посетивший открывшуюся после ремонта амбулаторию.
Обновлено в 11:37
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Авто

Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

В голосовании за лучший мотор 2019 года приняло участие 70 автомобильных журналистов.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Иркутске мотоциклист погиб при столкновении с поездом

Обновлено в 23:30
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено в 12:03
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено в 21:21
Шоу-бизнес

Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке

Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне.
Обновлено в 19:20
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Политика

Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено в 17:54
Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено в 18:59
Авто

Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено в 20:31
Общество

Соловьев ответил на вызов на дуэль от краснодарского журналиста

Обновлено в 06:51
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено в 21:09
Финансы

Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей

С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.
Обновлено в 19:17
Политика

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 21:04
Политика

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено в 22:48
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Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
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