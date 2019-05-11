Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00
Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Культура
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Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
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Хоккей
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Происшествия
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Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.
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Музыка
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Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
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Авто
Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»
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Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке
Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне.
Обновлено в 19:20
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
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Обновлено в 17:59
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
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«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено в 20:31
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
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Финансы
Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей
С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.
Обновлено в 19:17
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Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам
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Обновлено в 21:04
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено в 22:48