Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00
Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
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В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
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Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
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Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика
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Принятый в 2014 году закон «Об очищении власти» (закон о люстрации) противоречит конституции Украины, заявил заместитель главы администрации президента страны Руслан Рябошапка.
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Шоу-бизнес
Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру
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Ученые назвали самый смертоносный вид курения
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Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
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Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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