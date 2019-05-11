Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00

Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

РИА Новости08:15

СМИ сообщили о звонке Скрипаля племяннице

RT на русском09:24

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Интерфакс08:46

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Московский Комсомолец14:41

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Газета.Ru08:00

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Говорит Москва07:02
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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Принятый в 2014 году закон «Об очищении власти» (закон о люстрации) противоречит конституции Украины, заявил заместитель главы администрации президента страны Руслан Рябошапка.
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Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
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