Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00

Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Хоккей НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».

Авто Уникальная Волга, которая заставляет обернуться Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.

Хоккей Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Наука Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.

Происшествия Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Политика В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.

Наука Учёные: новая неолитическая культура Сибири получила имя барабинской Исследование, проведённое учеными Новосибирска, позволило подтвердить существование ранее неизвестной древней культуры, определить временной период, в который её представители обитали на территории Южной Сибири, 23 мая сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

Политика «Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.

Космос В США арестовали инженера, подделывавшего акты приемки узлов для ракет Власти США арестовали инженера, который обвиняется в фальсификации десятков актов технической проверки оборудования, которое использовалось в ракетах-носителях компании SpaceX, сообщает американский минюст.

Армия и оружие Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.

Культура Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.

Шоу-бизнес Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».

Политика Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией 21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.