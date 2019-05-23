Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00

Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ожившему» Скрипалю снова грозит смертельная опасность

Московский Комсомолец14:41

СМИ сообщили о звонке Скрипаля племяннице

RT на русском09:24

Родственница Скрипаля подтвердила его звонок племяннице

Известия09:16

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Интерфакс08:46

СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

РИА Новости08:15

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Газета.Ru08:00

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Говорит Москва07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Авто

Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором

Обновлено в 01:54
Хоккей

НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
Обновлено в 17:56
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Обновлено в 17:38
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 09:08
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

Обновлено в 09:00
Политика

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Наука

Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка

Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы

Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 15:53
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Наука

Учёные: новая неолитическая культура Сибири получила имя барабинской

Исследование, проведённое учеными Новосибирска, позволило подтвердить существование ранее неизвестной древней культуры, определить временной период, в который её представители обитали на территории Южной Сибири, 23 мая сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.
Обновлено в 06:47
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика

«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви

Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Космос

В США арестовали инженера, подделывавшего акты приемки узлов для ракет

Власти США арестовали инженера, который обвиняется в фальсификации десятков актов технической проверки оборудования, которое использовалось в ракетах-носителях компании SpaceX, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии

Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.
Обновлено в 18:42
Культура

Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске

Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес

Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи

Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Политика

Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией

21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Футбол

РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров

В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное