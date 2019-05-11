Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связьГазета.Ru 08:00
Мужчина поздравил семью с Днем Победы и сказал, что у него и его дочери Юлии "все нормально". Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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