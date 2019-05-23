Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил роднымИнтерфакс 08:46

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию. По ее словам, дядя звонил ей дважды.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.

Армия и оружие Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Глава МИД Британии раскрыл «секретное оружие» НАТО Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о том, что является «секретным оружием» НАТО в киберсфере.

Здоровье Первый российский препарат против рака протестируют на людях Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».

Игры Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Экономика Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.

Технологии «Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов» «Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.

Общество Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.

Экономика На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.

Шоу-бизнес Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.

Футбол После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак» Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.

Кино Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Футбол «Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку "Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.

Политика В МИД России прокомментировали риторику США о России в Арктике Эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал Nation News слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Америка не позволит России господствовать в Арктике.

Кино В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).

Экономика Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству "Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.

Экономика Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Политика Президент Грузии ждет от Путина первого шага Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.