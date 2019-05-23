Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил роднымИнтерфакс 08:46
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию. По ее словам, дядя звонил ей дважды.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Религия
Еще один подарок к 300-летию: мусульмане потребовали построить соборную мечеть в Екатеринбурге
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии
Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Глава МИД Британии раскрыл «секретное оружие» НАТО
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о том, что является «секретным оружием» НАТО в киберсфере.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Первый российский препарат против рака протестируют на людях
Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».
Обновлено в 08:27
Игры
Издатель Firewatch выпустит портативную консоль с заводной рукояткой
Компания Panic, издававшая Firewatch, анонсировала портативную консоль с заводной рукояткой под названием Playdate.
Обновлено в 03:55
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Технологии
«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»
«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Общество
Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных
Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Экономика
На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России
До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку
"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
В МИД России прокомментировали риторику США о России в Арктике
Эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал Nation News слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что Америка не позволит России господствовать в Арктике.
Обновлено в 07:06
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Экономика
Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству
"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:28
Политика
Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, сообщает портал strana.ua.
Обновлено в 06:38