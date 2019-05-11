Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил роднымИнтерфакс вчера в 08:46
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию. По ее словам, дядя звонил ей дважды.
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Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено 22 мая в 22:00
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка
Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Треть россиян считает себя бедняками
Почти треть россиян называет себя бедняками и оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", следует из ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых наследников РФ по версии Forbes
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Общество
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Космос
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы 2 неопознанных объекта
Над вулканом Попокатепетль были замечены 2 неопознанных объекта.
Обновлено в 00:56
Экономика
С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом
24 мая в России вступит в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют, сообщает "Российская газета".
Обновлено 22 мая в 12:10
Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы
Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Яндекс запустил свое телевидение
Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
Обновлено вчера в 17:19
Гаджеты
Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности
Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено вчера в 17:38