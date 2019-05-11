Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил роднымИнтерфакс вчера в 08:46

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию. По ее словам, дядя звонил ей дважды.
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«Ожившему» Скрипалю снова грозит смертельная опасность

Московский Комсомолецвчера в 14:41

СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

РИА Новостивчера в 08:15

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Интерфаксвчера в 08:46

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RT на русскомвчера в 09:24

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Газета.Ruвчера в 08:00

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Говорит Москвавчера в 07:02
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Общество

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Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
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Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

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Почти треть россиян называет себя бедняками и оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", следует из ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
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Опубликован рейтинг самых богатых наследников РФ по версии Forbes

Обновлено вчера в 19:22
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Обновлено 22 мая в 16:20
Общество

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
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Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
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Над вулканом Попокатепетль были замечены 2 неопознанных объекта.
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Обновлено 22 мая в 12:10
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
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Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
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США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

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Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
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