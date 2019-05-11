Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил роднымИнтерфакс 08:46
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию. По ее словам, дядя звонил ей дважды.
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Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
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Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Реутове маршрутка врезалась в здание детского сада
Обновлено в 11:38
Происшествия
Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения
«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры
В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Косово от лица Порошенко
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), представившись Петром Порошенко, трижды в преддверии выборов президента Украины разыграли премьера республики Косово Рамуша Харадиная.
Обновлено в 12:54
Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго
Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Финансы
Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах
Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Политика
Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ
Власти РФ составили его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим
В военном ведомстве добавили, что в южной части идлибской зоны деэскалации с вечера 21 мая боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» проводят массированные атаки на позиции правительственных сил Сирии с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и заминированных автомобилей террористов-смертников.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Общество
Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных
Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.
Обновлено в 08:00