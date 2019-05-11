Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил роднымИнтерфакс 08:46

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию. По ее словам, дядя звонил ей дважды.
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Родственница Скрипаля подтвердила его звонок племяннице

Известия09:16

СМИ сообщили о звонке Скрипаля племяннице

RT на русском09:24

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Интерфакс08:46

Воскресший Сергей Скрипаль: «Достала меня ваша Рашка!»

Московский Комсомолец12:09

СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

РИА Новости08:15

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Газета.Ru08:00

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Говорит Москва07:02
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

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Политика

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Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

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Обновлено вчера в 13:00
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Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах

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