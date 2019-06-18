Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»Чемпионат 02:26
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Специалист рассказал, как поменялось настроение команды, когда она узнала о чемпионстве в самолёте, и поделился мнением, какой город является самым красивым: Санкт-Петербург, Уфа или Париж.
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Семак: «Я не идеальный семьянин, не идеальный отец и тем более не идеальный тренер»
Sport24.ruвчера в 20:35
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
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Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Лондоне отреагировали на оскверненные могилы британцев в Крыму
Обозреватели напомнили, что британцы умирали на полуострове от холода и тяжелых болезней во время первой в мире окопной войны, которая произошла накануне Первой мировой.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель
«Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
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Экономика
Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
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Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
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Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Волны на Финском заливе вырастут до полутора метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.
Обновлено в 04:48
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
ДНР уличила Зеленского в недальновидности
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым
Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.
Обновлено в 03:24
Политика
На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:18
Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
Обновлено в 04:16
Происшествия
СК завел уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам хлебокомбината в Подмосковье
Открыто уголовное дело из-за задолженности по зарплатам перед работниками Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, сообщает региональный главк СК России.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG
Авиационная группа Utair планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга.
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский выступил за расширение санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает санкции единственным дипломатическим средством против России для достижения конкретных результатов.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире
Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Ахмеда Мурси.
Обновлено в 01:32