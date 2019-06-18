Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»Чемпионат 02:26

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Специалист рассказал, как поменялось настроение команды, когда она узнала о чемпионстве в самолёте, и поделился мнением, какой город является самым красивым: Санкт-Петербург, Уфа или Париж.

Футбол Арестован экс-глава УЕФА Платини Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.

Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика В Лондоне отреагировали на оскверненные могилы британцев в Крыму Обозреватели напомнили, что британцы умирали на полуострове от холода и тяжелых болезней во время первой в мире окопной войны, которая произошла накануне Первой мировой.

Политика Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель «Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Политика СВР знает о новых планах кибератак на Россию Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

Политика Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Шоу-бизнес Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Общество МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра Волны на Финском заливе вырастут до полутора метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу. Порывы ветра будут достигать 16 м/с.

Авто «АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Происшествия В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.

Политика ДНР уличила Зеленского в недальновидности Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разочарован политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.

Политика На Украину прибыл новый поверенный в делах США Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.

Политика Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.

Энергетика С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2» Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

Происшествия СК завел уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам хлебокомбината в Подмосковье Открыто уголовное дело из-за задолженности по зарплатам перед работниками Сергиево-Посадского хлебокомбината в Подмосковье, сообщает региональный главк СК России.

Здоровье Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.

Экономика Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG Авиационная группа Utair планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга.

Политика Зеленский выступил за расширение санкций против России Президент Украины Владимир Зеленский считает санкции единственным дипломатическим средством против России для достижения конкретных результатов.

Армия и оружие Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.