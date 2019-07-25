Футбол
Сергей Семак рассказал о состоянии Артема ДзюбыВечерняя Москва 05:31
Форвард Артем Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», который состоится 28 июля. Ранее из-за простуды он не смог отыграть все 90 минут в матче с «Сочи».
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Транспорт
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Политика
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«РФ не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации», — приводит слова Минюста ТАСС.
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Происшествия
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Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
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Крипто-платформа YouHodler допустила утечку данных. Деньги клиентов в опасности
Криптовалютная лендинговая платформа YouHodler допустила утечку личных данных своих пользователей.
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Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
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Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
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Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
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Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
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Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
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Российским БМП и БТР установят новые пушки
Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
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Lancia опережает престижный бренд Alfa Romeo по продажам
Само собой разумеется, что Alfa Romeo имеет более высокие выручки с продаж своих моделей по сравнению со стареющим Ypsilon, но тот факт, что Lancia продал больше автомобилей все еще несколько сбивает с толку.
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В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
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Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
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Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
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Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
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Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
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Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
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Путин поздравил следователей с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
Обновлено в 05:29
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25