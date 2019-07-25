Футбол

Сергей Семак рассказал о состоянии Артема ДзюбыВечерняя Москва 05:31

Форвард Артем Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», который состоится 28 июля. Ранее из-за простуды он не смог отыграть все 90 минут в матче с «Сочи».
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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