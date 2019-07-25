Форвард Артем Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», который состоится 28 июля. Ранее из-за простуды он не смог отыграть все 90 минут в матче с «Сочи».

Политика Россия не признает решения по искам о присоединении Крыма «РФ не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации», — приводит слова Минюста ТАСС.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Кино Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.

Единоборства Умер российский боксер Максим Дадашев В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.

Общество Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Наука На дне Балтийского моря обнаружили древний лес Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.

Происшествия Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Российским БМП и БТР установят новые пушки Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».

Политика Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Авто Lancia опережает престижный бренд Alfa Romeo по продажам Само собой разумеется, что Alfa Romeo имеет более высокие выручки с продаж своих моделей по сравнению со стареющим Ypsilon, но тот факт, что Lancia продал больше автомобилей все еще несколько сбивает с толку.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Общество В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.

Кино Скончался легендарный Рутгер Хауэр Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Авто «Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Политика Путин поздравил следователей с праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.

Общество Новый температурный рекорд побит в Германии «С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.