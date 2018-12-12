Футбол

Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать
Невские Новости
16:15

Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Отметим, что подопечные Семака досрочно оформили себе выход из группы с первого места.
Невские Новости16:15

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Паредес и Иванович не помогут «Зениту» в матче со «Славией»

Чемпионат14:06

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

Спорт-Экспресс13:27

Сергей Семак: «Профессионалы всегда хотят побеждать. В этом смысле для нас ничего не изменится»

Матч ТВ13:20

Сергей Семак: «Профессионалы всегда хотят побеждать. В этом смысле для нас ничего не изменится»

Sportbox.RU13:20

Семак о совете Комличенко: «Все чешские команды знают, как играет „Славия“, но догнать никто не может»

Sports.ru13:39

Семак — о позднем начале матча со «Славией»: «Игрокам будет сложно перестроиться»

Sport24.ru13:24

Ничья устроит и «Славию», и тем более «Зенит». 13 декабря. Стадион «Эден-Арена». 23.00 (мск)

Спорт уик-эндвчера в 18:40
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол

Черышев: было бы интересно попасть в Лиге Европы на российскую команду

В Лиге Европы было бы очень интересно попасть на российскую команду, на любой клуб.
Обновлено в 18:31
Футбол

«Шахтер» и «Лион» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и "Лион" разошлись миром.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Виктория» и «Рома» не смогли забить в первом тайме

Чешская «Виктория» играет вничью дома с итальянской «Ромой» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Манчестер Сити» переиграл «Хоффенхайм» благодаря дублю Сане

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Хоффенхаймом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:55
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено в 11:01
Футбол

Леандро Паредес может оказаться в «Милане»

Обновлено в 14:35
Футбол

Фарфан попал в команду недели FIFA 19

В число запасных команды попал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан (рейтинг FIFA 19 — 82), отметившийся голом в матче РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 10:32
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол

Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура чемпионата России.
Обновлено в 05:34
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено в 12:44
Футбол

Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов

Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 09:50
Футбол

«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»

По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о задаче на матч Лиги Европы со «Славией», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 13:02
Футбол

«Урал»: Меняем название своих абонементов на «ЦСКА и остальные»

Меняем название всех своих абонементных пакетов на ЦСКА и остальные, - говорится в сообщении в твиттере.
Обновлено в 15:02
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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