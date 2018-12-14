Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»
Piter.tv
вчера в 23:04

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии". Сергей Семак отметил, что в матче победу одержал сильнейший клуб. Хозяева сделали спортсменов из Северной столице со счетом 2:0 в свою пользу.
Piter.tvвчера в 23:04

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«Зенит» докатился

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Семак назвал причину непопадания хавбека Оздоева в заявку на матч

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Сергей Семак: «„Зениту“ физически не хватило сил»

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Семак объяснил, почему Оздоев вновь не попал в заявку «Зенита»

Sport24.ruвчера в 17:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Футбол

Севилья — Краснодар 3:0

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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