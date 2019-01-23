Футбол
Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» «Локомотиву»Piter.tv вчера в 23:04
Главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак прокомментировал поражение спортсменов столичному "Локомотиву". По мнению специалиста, на боевом духе команды сказалась ошибка вратаря Андрея Лунева, который в первом тайме пропустил в ворота мяч соперников.
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Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
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