Футбол
Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита»Невские Новости 04:05
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Аустрией». Напомним, игра с венским клубом закончилась со счетом 0:3 не в пользу сине-бело-голубых. Свою речь Семак начал с благодарности, адресованной болельщикам.
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