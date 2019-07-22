На 83-й минуте гол в ворота "Сочи" забил Магомед Оздоев. Это был второй тур чемпионата РПЛ. Следующий матч состоится 28 июля.

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