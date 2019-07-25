Футбол

Сергей Семак приготовился к сложностям в матче «Зенита» с «Оренбургом»АБН 05:21

Оренбург — Зенит
28 июля
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Наставник «зенита» уверен, что игра будет очень сложной. Отметил Сергей Семак и сложности с газоном на стадионе «Газовик» в Оренбурге, где пройдет матч.
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