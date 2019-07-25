Наставник «зенита» уверен, что игра будет очень сложной. Отметил Сергей Семак и сложности с газоном на стадионе «Газовик» в Оренбурге, где пройдет матч.

Сергей Семак приготовился к сложностям в матче «Зенита» с «Оренбургом»

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