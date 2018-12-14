Футбол

Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала
Вести.Ru
17:56

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от чешской "Славии" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2) признался, что в матче победила та команда, которая того и заслуживала.
Вести.Ru17:56

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Семак назвал причину непопадания хавбека Оздоева в заявку на матч

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Семак: с нынешнего момента игроки «Зенита» свободны

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Сергей Семак отреагировал на результат матча со «Славией»: «Победила команда, которая больше заслуживала»

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Сергей Семак: «„Зениту“ физически не хватило сил»

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Sportbox.RU17:21

Сергей Семак: «Рады, что мы в плей-офф с „Краснодаром“. Жаль, не вышли другие, это влияет на рейтинг страны»

Sports.ru17:25

Семак объяснил, почему Оздоев вновь не попал в заявку «Зенита»

Sport24.ru17:24
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
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Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

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Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
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В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" потерпел гостевое поражение.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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