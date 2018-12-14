Футбол

Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала
Вести.Ru
17:56

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от чешской "Славии" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2) признался, что в матче победила та команда, которая того и заслуживала.
Вести.Ru17:56

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Семак считает, что «Славия» победила «Зенит» вполне заслуженно

Gazeta.SPb18:01

Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала

Вести.Ru17:56

Сергей Семак отреагировал на результат матча со «Славией»: «Победила команда, которая больше заслуживала»

Невские Новости17:55

Сергей Семак: «„Зениту“ физически не хватило сил»

Sportbox.RU17:21

Сергей Семак: «„Зениту“ физически не хватило сил»

Матч ТВ17:21

Семак объяснил, почему Оздоев вновь не попал в заявку «Зенита»

Sport24.ru17:24

Сергей Семак: «Рады, что мы в плей-офф с „Краснодаром“. Жаль, не вышли другие, это влияет на рейтинг страны»

Sports.ru17:25
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Футбол

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Накануне, напомним, стали известны команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов и, соответственно, получившие право продолжить выступление в еврокубках в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:33
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол

Молчание ягнят. «Спартак» бьют по всем фронтам

"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
Обновлено в 15:10
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре

Защитник Егор Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего россиянина проголосовало 52,3% болельщиков.
Обновлено в 08:32
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Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
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Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
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Денис Черышев: «Моя травма уже забыта»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 9 января в Хихоне, ответный — 16 января в Валенсии.
Обновлено в 13:44
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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