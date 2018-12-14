Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от чешской "Славии" в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (0:2) признался, что в матче победила та команда, которая того и заслуживала.

Сергей Семак: победила та команда, которая больше заслуживала

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