Сергей Семак: победа над «Фенербахче» далась тяжелоPiter.tv вчера в 23:04

Старались, играли как могли. Играли гораздо интереснее в атаке. Конечно, не всем довольны. Но с точки зрения результата, думаю, здесь не может быть каких-то претензий к игрокам. Что касается самой игры, будем работать, двигаться дальше.

Тренер прокомментировали игру "Зенита" против турецкой команды. Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал, что победа над турецким "Фенербахче" далась тяжело, но результат заслуженный.

Происшествия МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Транспорт Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря "Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.

Общество Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.

Происшествия В Самаре женщина привезла гроб с телом супруга к зданию правительства Самарские власти обратились в правоохранительные органы в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить бывшего гражданского мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства.

Политика ЕСПЧ отклонил жалобу Киева по поводу инцидента в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Политика Гуаидо подписал первый «президентский» указ Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.

Экономика ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.

Политика Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы "Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

Армия и оружие Россия может поставить Индии дополнительную партию МиГ-29 Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам дополнительной партии самолетов МиГ-29.

Экономика Подсчитан объем теневой экономики России Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.

Общество Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

Происшествия Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина В преддверии Дня защитника Отечества глава МЧС России Евгений Зиничев вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Общество Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра.

Футбол Байер — Краснодар 1:1 Счет в матче на 85-й минуте открыл российский форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, который отличился со стандарта.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Хоккей Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин записал на свой счет один из голов.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.

Политика В ОБСЕ следят за ситуацией вокруг УПЦ ОБСЕ пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью в стране и знает о потенциальных рисках, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Общество Самым популярным подарком к 23 Февраля оказался парфюм Ожидания мужчин и планы женщин по поводу подарков к Дню защитника Отечества заметно различаются.

Происшествия Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков Суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне два года назад, к шести пожизненным заключениям, сообщает ABC.

Космос Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.

Политика Евродепутат объяснил, почему Латвия стала лидером по оттоку населения Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей, за прошлый год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers.

Армия и оружие В составе ВДВ появится новая дивизия «Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой нового типа, которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.