Футбол

Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQАБН вчера в 19:24

Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
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Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Матч ТВвчера в 16:47

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

Чемпионатвчера в 16:55

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

Советский спортвчера в 16:52

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Sportbox.RUвчера в 16:47

Семак номинирован на звание «Открытие года», Алекперов — на «Бизнесмен года»

Sport24.ruвчера в 17:06

Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспрессвчера в 16:20

Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQ

Sports.ruвчера в 15:39
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Политика

Канада начала вывозить свой мусор с Филиппин

Напомним, в 2013-2014 годах частная канадская компания незаконно ввезла на Филиппины 103 контейнера с бытовыми отходами.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка

Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге

Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Валенсия» собирается сбить ценник на Черышева из-за его травмы

Отмечается, что «летучие мыши» не хотят платить за его полноценный переход 7 млн евро и рассчитывают сбить ценник за счет полученной травмы.
Обновлено в 01:00
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Зеленский встретится с главами МИД Франции и ФРГ

Министры иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан в ходе визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено 29 мая в 14:16
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

В ООН рассказали о пытках Ассанжа в Британии

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер выразил беспокойство в связи с состояние основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, слушая по делу которого в Лондоне перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Подмосковье полиция обезвредила банду «сладкоежек-кофеманов»

Первое преступление банды было совершено в Наро-Фоминске.
Обновлено в 01:05
Баскетбол

«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии НБА

"Торонто" дома одержал победу над "Голден Стэйт" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 00:11
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Технологии

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено в 00:23
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено вчера в 18:07
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Спорт

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции

Серебряная медаль досталась украинке Юлии Левченко, бронзу взяла шведка Эрика Кинси Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, с первой попытки она взяла высоту 1,92 метра, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

В Приморье появится свое Правительство

Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.
Обновлено в 00:07
Здоровье

День без табака отмечают сегодня во многих странах

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с табаком в нашей стране умирают более 300 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:28
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Сергей Семак
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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