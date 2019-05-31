Футбол
Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQАБН вчера в 19:24
Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:39, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Канада начала вывозить свой мусор с Филиппин
Напомним, в 2013-2014 годах частная канадская компания незаконно ввезла на Филиппины 103 контейнера с бытовыми отходами.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Валенсия» собирается сбить ценник на Черышева из-за его травмы
Отмечается, что «летучие мыши» не хотят платить за его полноценный переход 7 млн евро и рассчитывают сбить ценник за счет полученной травмы.
Обновлено в 01:00
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Зеленский встретится с главами МИД Франции и ФРГ
Министры иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан в ходе визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено 29 мая в 14:16
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
В ООН рассказали о пытках Ассанжа в Британии
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер выразил беспокойство в связи с состояние основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, слушая по делу которого в Лондоне перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Подмосковье полиция обезвредила банду «сладкоежек-кофеманов»
Первое преступление банды было совершено в Наро-Фоминске.
Обновлено в 01:05
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финальной серии НБА
"Торонто" дома одержал победу над "Голден Стэйт" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 00:11
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Технологии
Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено в 00:23
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Спорт
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции
Серебряная медаль досталась украинке Юлии Левченко, бронзу взяла шведка Эрика Кинси Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, с первой попытки она взяла высоту 1,92 метра, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
В Приморье появится свое Правительство
Администрацию Приморского края переформатируют в Правительство. Его состав уже утверждён губернатором Олегом Кожемяко.
Обновлено в 00:07
Здоровье
День без табака отмечают сегодня во многих странах
По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с табаком в нашей стране умирают более 300 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:28