Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQАБН вчера в 19:24

Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.

Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

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