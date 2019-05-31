Футбол

Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQАБН вчера в 19:24

Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
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Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

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Sport24.ruвчера в 17:06

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

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Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

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Семак может получить звание «Открытие года»

Газета.Ruвчера в 19:31

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

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Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспрессвчера в 16:20
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Сергей Семак
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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