Футбол
Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQАБН вчера в 19:24
Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Новый подозреваемый появился в деле Серебренникова
В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемы - предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.
Обновлено в 07:14
Политика
В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Общество
Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна
Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Муж Анны Нетребко рассказал, как феноменально похудел
Столкнувшись с проблемами со здоровьем, вызванными лишним весом, артист нанял личного тренера и в короткий срок феноменально преобразился.
Обновлено в 05:30
Политика
Соратник Зеленского пообещал окончить войну в Донбассе
Напомним, что 30 мая украинский премьер Владимир Гройсмана, которого Верховная рада не смогла отправить в отставку, обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников в развязывании войны в Донбассе.
Обновлено в 06:01
Кино
Прокатчик объяснил удаление ряда сцен из фильма об Элтоне Джоне
Фильм "Рокетмен" о жизни известного британского певца и композитора Элтона Джона в российском прокате претерпел некоторые изменения в соответствии с законодательством страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Централ Партнершип".
Обновлено в 05:49
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Киркоров опроверг слухи о дочери Лазарева
В СМИ появилась информация о том, что у него родилась дочь, а после опровержения артистом этих слухов стало известно, что Киркоров якобы их подтвердил.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Экономика
НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд
В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.
Обновлено в 07:06
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Общество
Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам
Аэропортам присвоили имена выдающихся россиян по итогам проекта «Великие имена России».
Обновлено в 07:03
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Общество
В какие компании чаще принимают работников старшего возраста
В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
ВДВ получили батальонный комплект новейшей бронетехники
В этом году, полк получил второй комплект БМД-4М. таким образом, количество батальонов ВДВ, полностью перевооруженных на БМД-4М возросло до шести.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14